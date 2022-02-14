Написать текст продающий франшизу вейп шопа

Добрый день, я сейчас делаю рекламную анимацию для местного вейп шопа, они запускают франшизу, я уже допросил заказчика максимально, и готов предоставить всю информацию, нужно составить мощный продающий текст который будет говорить главный персонаж анимации.

вот я тут накидал очень вкратце, более подробно расскажу в личку если договоримся по цене.

План:

Начало: не придумано.

Середина:

плюсы данного вида бизнеса рассказать о том что это без проигрышный вариант, о сверхприбыли персонаж рассказывает перемещаясь между

локациями.

Рассказать какую мощную поддержку окажет RelaxVape будущему франчайзи

И каких заморочек он лишится (Бухгалтерия, Финансовый отдел, отдел маркетинга) все готово

Ему надо только поднять свою жопу и начать действовать.

Конец, Мощный Оригинальны call to action: Подробности по ссылке в описании.

С ориентируйте пожалуйста по ценам и по времени.

P.S. чуть позже я буду снимать им рекламу в формате "Говорящая голова" и там тоже нужна будет ваша помощь