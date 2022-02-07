Написать продающие тексты

[b]Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим[/b]. 2. Структурировать, удалить лишнее. 3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений. 4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении. 5. Тут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать продающий текст про тур, выезд в горы
- Похожие заказы
- $45Продающие тексты15 заявокЗакрыт2 года назад
Продающие тексты на немецком для Инстаграм магазинаПродающие тексты8 заявокЗакрыт2 года назад
Есть продукт (трикотажное изделие) Необходимо Красиво презентовать и наглядно продемонстрировать наш товар. Материалы (фото, текст) в наличии.Продающие тексты1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно 10 продающих текстов размером по 2000-3000 символов. Тематика: - аренда авто в Мексике - аренда вилл в Мексике - аренда бунгало в Мексике - аренда квартир в Мексике - аренда мото в Мексике - аренда яхт в Мексике - аренда лодок в ...Продающие тексты18 заявокЗакрыт2 года назад
- $27
Необходимо написать 17 продающих текстов на сайт общим объемом 17 кбп. Уникальность - не менее 90% по [url=https://content-watch.ru/]https://content-watch.ru/[/url]. Тема: цветной металлопрокат. ТЗ, ключи, дополнительную информацию предоставлю. Прошу в отзыве указать время, которое понадобится для работы, ...Продающие тексты14 заявокЗакрыт2 года назад
- $47
1. Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим. 2. Структурировать, удалить лишнее. 3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений. 4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении. 5. ...Продающие тексты16 заявокЗакрыт2 года назад
Тематика реклама в лифтах. Нужен [b]продающий текст[/b] на посадочную страницу 2500-3000 символов. Главред, плотность, тошнота - все по списку. ТЗ выбранному исполнителю. Сроки и примерные суммы указывайте в заявкеПродающие тексты1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищу человека который писал или который сможет написать скрипт продаж для телефонного разговора «Пригон Автомобилей из Америки»Продающие тексты5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть серии фотографий - порядка 20-30 серий - Еженедельно проводится регистрация брака от ЗАГСа в помещении. Фотографии хочу выложить в заметках на яндекс Дзен. Нужны короткие креативные текста с тематикой свадьба.Продающие тексты10 заявокЗакрыт2 года назад