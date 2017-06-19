Скреативить ленд

Требуются копирайтеры для написания и размещения нейтральных коротких отзывов на форумах, и других площадках. Работа постоянная. Автоматизация не нужна, вся работа должна выполнятся вручную. Оплачивается только за те результаты, которые не были удалены в течение 10 дней. Объем: ...
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Придумать тематику и написать тексты "посадочной" страницы, что бы заинтересовать и завлечь посетителя на регистрацию, по теме "заработок"
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