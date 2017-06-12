Необходимо написание SEO текстов на тему "часы". Количество знаков - около 5000, возможно, больше. Сроки исполнения - до конца текущей недели, лучше раньше. Бюджет ограничен, предлагайте свою ставку.
Продающие тексты и качественный понятный медицинский копирайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт клиники пластической хирургии нужно написать тексты. С ключевиками, по т.з. Большим преимуществом будет опыт работы в медицинской тематике.
- Похожие заказы
- Продающие тексты12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Добрый день. Мне надо написать ряд продающих статтей. 1. Мотивация существующих клиентов для нужного нам действия от них 2. Описание объекта на досках размещения 3. Создание продающих объявлений для OLXПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Пример: Заголовок: Гипсокартон стена, потолок, влага, огонь. С У П Е Р Ц Е Н А Текст объявления: Стеновой, потолочный, влагостойкий. Лучшие цены в Киеве и области. Все комплектующие, крепление, профиля, ленты. Доставка. Звоните и заказывайте. Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2.0 KNAUF 63.28 Гіпсокартон ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт). От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать кп для веб студии, которое будет отправляться на почту потенциальным клиентам. Креативно, закрывающее на сделкуПродающие тексты4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Инвестиции привлекаем - в BarterCoin, будет вручаться лично инвесторам. примерный план 1 страница (внешняя обложка): предмет пердложения 2 страница (внутренняя обложка): суть предлодения 3-4 страница: Что это и для чего нужно. 5 страница: как это будет развиваться 6 страница: условия долевого ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать текст - описание различных меню для магазина на Facebook и на сайт. Наши преимущества: 1. Меню на похудение - это 4-6 приемов пищи, в зависимости от калорийности. На похудении обычно не менее 5 раз. 2. У нас ...Продающие тексты12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переработать статью в статью с элементами продающего текста, чтобы ее можно было выложить на сайте и давать потенциальным клиентам в печатном видеПродающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать продающие текста на лендинг пейдж. Тематика работа таксистом. В текста входит описание предложения работы, заголовки, призывы к действию, описание преимуществ, мотивационные вопросы. Так же в текстах необходимо присутствие определенных ключевых фраз. Необходимо оценить написание текста ...Продающие тексты11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать продающий текст по продаже Красной нити и сделать структуру (прототип) лендинга. Примеры сайтов для понимания что это http://nit-ot-sglaza.com http://pbk-20.top/krasnaya-nit-iz-ierusalima/ http://krasnye-niti.ru https://kabbalah-red-string.ru (только знаменитостей добавлять не нужно)Продающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад