Надо написать 30 продающих объявлений для OLX

Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт). От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример:
Заголовок:
Гипсокартон стена, потолок, влага, огонь. С У П Е Р Ц Е Н А
Текст объявления:
Стеновой, потолочный, влагостойкий. Лучшие цены в Киеве и области. Все комплектующие, крепление, профиля, ленты. Доставка.
Звоните и заказывайте.
Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2.0 KNAUF 63.28
Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2,5 KNAUF 79.59
Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*3,0 KNAUF 95.25
Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм*1,20*2,0 KNAUF 59.45
Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм\1.20\2.5 KNAUF 74.80
Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.0м KNAUF 82.27
Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.5м KNAUF 103.09
Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*3,0м KNAUF 123.91
Гіпсокартон ВОГН. 12.5*1.20*2.5м KNAUF 83.32
Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*2,5м KNAUF 112.83
Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*3,0м KNAUF 135.80
Это объявление берем за основу. В шапке надо больше текста, чтобы все они были не сильно похожи друг на друга
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