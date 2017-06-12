Надо написать 30 продающих объявлений для OLX

$10
Продающие текстыЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Пример:

Заголовок:

Гипсокартон стена, потолок, влага, огонь. С У П Е Р Ц Е Н А

Текст объявления:

Стеновой, потолочный, влагостойкий. Лучшие цены в Киеве и области. Все комплектующие, крепление, профиля, ленты. Доставка.

Звоните и заказывайте.

Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2.0 KNAUF 63.28

Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*2,5 KNAUF 79.59

Гіпсокартон ЗВИЧ. 12.5мм*1,20*3,0 KNAUF 95.25

Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм*1,20*2,0 KNAUF 59.45

Гіпсокартон ЗВИЧ. 9,5мм\1.20\2.5 KNAUF 74.80

Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.0м KNAUF 82.27

Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*2.5м KNAUF 103.09

Гіпсокартон ВОЛОГ.12.5 *1.20*3,0м KNAUF 123.91

Гіпсокартон ВОГН. 12.5*1.20*2.5м KNAUF 83.32

Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*2,5м KNAUF 112.83

Гіпсокартон ГНУЧКИЙ 6,5мм*1,2*3,0м KNAUF 135.80

Это объявление берем за основу. В шапке надо больше текста, чтобы все они были не сильно похожи друг на друга

7 лет назад
Kirka
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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