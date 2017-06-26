Требуются копирайтеры для написания и размещения нейтральных коротких отзывов на форумах, и других площадках. Работа постоянная. Автоматизация не нужна, вся работа должна выполнятся вручную. Оплачивается только за те результаты, которые не были удалены в течение 10 дней. Объем: ...
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Необходимо подготовить рерайт 180 товаров (портативная акустика) 500 знаков/товар, оригинальное описание я предоставлю, оплата по факту исполнения (можно частями), описания необходимо внести в Excel файл, который я предоставлю после выбора исполнителя. Оригинальность 80%, проверка через Text.ru
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