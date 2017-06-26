Рерайт 180 товаров

Продающие текстыЗавершен8 заявок182 просмотра
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Необходимо подготовить рерайт 180 товаров (портативная акустика) 500 знаков/товар, оригинальное описание я предоставлю, оплата по факту исполнения (можно частями), описания необходимо внести в Excel файл, который я предоставлю после выбора исполнителя. Оригинальность 80%, проверка через Text.ru

7 лет назад
Sagittarius24
Ирина 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BZX
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
5 дней
Евгений просто молодец, качеством работы очень довольна, обязательно буду работать с ним еще
Была поставлена четкая задача: описания товаров аудиотехники. Понятные требования, четкие сроки. С заказчиком приятно вести диалог. Рад сотрудничеству!
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