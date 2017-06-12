Крауд - детский магазин

Требуются копирайтеры для написания и размещения нейтральных коротких отзывов на форумах, и других площадках.

Работа постоянная.

Автоматизация не нужна, вся работа должна выполнятся вручную.

Оплачивается только за те результаты, которые не были удалены в течение 10 дней.

Объем: чем больше тем лучше.

Качество: Только нейтральные отзывы с упоминанием ссылки на сайт, или товар.

Требования к форумам:

- не менее 50 тиц.

- ссылки разрешены для индексации

- автор сообщения должен иметь аккаунт на форуме более года.

Остальное в л.с.