Написание рекламного текста для размещения на прайс-агрегаторе

Продающие текстыЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Добрый день, компания занимается продажей линолеума, ламината, дверей на прайс-агрегаторе onliner.by. Необходимо написание текста, который будет в комментарии к товару. Текст будет отдельно для группы линолеум, отдельно для группы ламинат, отдельно для группы двери. Ищем человека, который знает, что такое прайс-агрегатор, умеет писать рекламные тексты, даст экспертную оценку.

7 лет назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
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