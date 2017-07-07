Текст на главную страницу сайта

Добрый день, необходимо написать наполнение на сайте ecokumir.ru

на главную страницу: в тексте должна быть информация О нас, наша миссия, наши преимущества.

на страницу описание органо-минеральных удобрений: сам текст есть но он очень техничный и большой его надо уменьшить и сделать более читаемым, и из этого же текста сделать краткое описание для внесения его в товары.

Что от меня требуется? Сколько будет стоить? И какие сроки исполнения заказа?