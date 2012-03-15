Дизайн проект 2-х домов в Гурзуфе

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт6 заявок196 просмотров

Нужен дизайн проект 2- домов по 3 этажа + цокольный этаж. Общая площадь застройки 700 м/кв. Приветствуются любые, самые смелые, креативные решения. Ни какого минимализма. Дизайн фасада зданий, дизайн всех помещений, дизайн ландшафта участка. Подробнее смотрите в прикрепленном архиве.

13 лет назад
VasIlis
Ваня 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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