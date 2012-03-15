Нужно сделать визуализацию по фотографии.требуется ракурс здания с высоты ,что бы было видно обьем здания. Детали вроде деревьев и людей приветсвуются, но необязательны. Ландшафт тоже ненужен Главное это здание и площадка перед ним. ...
Дизайн проект 2-х домов в Гурзуфе
Нужен дизайн проект 2- домов по 3 этажа + цокольный этаж. Общая площадь застройки 700 м/кв. Приветствуются любые, самые смелые, креативные решения. Ни какого минимализма. Дизайн фасада зданий, дизайн всех помещений, дизайн ландшафта участка. Подробнее смотрите в прикрепленном архиве.
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