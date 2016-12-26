Дописать ТЗ на игру

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка107 просмотров

Дописать следующие разделы:

1. Сервер и все необходимые инструменты.

2. Базы данных, структура и хранение.

3. Приложение, технологии, фреймворки (если потребуется).

4. Интерфейс. полное описание 

5.Архитектура

8 лет назад
guest_1482702272581
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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