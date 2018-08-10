Доработать плагин для сервера Rust

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Закрытнет заявок123 просмотра

Доработать плагин Random Cases для сервера Rust.

Требуется доработать плагин до состояния идентичного плагину на сервере Magic Rust.

Соответственно настройки плагина должны быть идентичные.

На изображениях 1 как есть, 2 как должно быть.

7 лет назад
Neredg2
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

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