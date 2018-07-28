Сайт рулетка

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка286 просмотров

Проктическую копию Рубли Х

7 лет назад
Sana4294
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать Телеграм Бота: Игры по API, Криптовалютная касса, Админка

    Нужно создать телеграм бота практически 1в1 как этот: @slotorobot 1.      Нужно весь функционал скопировать практически полностьюна английском и русском 2.      Игры добавить для нашего бота берем по API (прикрепил фаил) 3. Все игры HTML5 ...

    HTML
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Серверный кодер

    На проект требуется серверный кодер PHP 5,6,7 2+ лет;  Понимание приципов ООП;  Опыт работы и понимание любого из популярных MVC;  MySQL (проектирование БД, оптимизация сложных запросов);  NoSQL DB;  Version ...

    GitMySQLPHP
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕРВЕР Minecraft

    Требуется настроить существующий сервер minecraft с поддержкой плагинов и модов. Список модификаций и плагинов (возможна замена на их аналоги или лучшие моды/плагины): Essentials, WorldEdit и WorldGuard (или аналог/лучше), Vault, railcraft, traincraft, chicken chunks, code ...

    MySQL
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2D игра для мобильных платформ на Unity

    Необходимо создать прототип для карточно коллекционной игры. Приоритетная технология: Unity с последующей адаптацией под iOS &amp; Android, но возможны варианты и нативной разработки под iOS. Ищем как индивидуальных разработчиков, так и команды ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание игры на HTML5

    Необходимо создать онлайн игру, подобного уровня https://meduza.io/games/a-vot-i-vesna?utm_source=telegram.org&amp;utm_medium=share_telegram&amp;utm_campaign=share Кто сможет сделать такое, сроки 3 дня. Подробное ТЗ в личной переписке, интересуют примерный уровень цен. Бюджет небольшой.

    HTML
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание онлайн игры

    Необходимо создать игру в жанре Tower Defence (на 10 игроков (5 vs 5) графикой похожей на Warcraft 3, средневековый дизайн/ 2D,3D = в итоге не принципиально). По сценарию: рушим замки (кто быстрее), автоматически сражающиеся юниты, ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад