Написать Телеграм Бота: Игры по API, Криптовалютная касса, Админка

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Нужно создать телеграм бота практически 1в1 как этот: @slotorobot

1.      Нужно весь функционал скопировать практически полностьюна английском и русском

2.      Игры добавить для нашего бота берем по API (прикрепил фаил)

3. Все игры HTML5 поэтому поддерживаются технологией телеграма. Картинки(логотипы)

обычные, которые передаются по API.После изучения API,выдам дополнительные параметры. 

3.      Создать 2 режима игры: Демо и Криптовалюта

4.      Сделать кпритовалютную кассу для ввода и вывода: Bitcoin, Etherium

КошелекБота - КошелекИгрока

5.      В Демо режиме выдается 500кредитов в сутки, и каждые сутки обновляется.

6. Админ панель для управления и просмотра статистики

 

Если Вы в силах и есть желание реализовать проект, то жду от Вас предложение по цене и срокам

HTML
7 лет назад
CL-NiC
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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