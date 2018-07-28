На проект требуется серверный кодер PHP 5,6,7 2+ лет; Понимание приципов ООП; Опыт работы и понимание любого из популярных MVC; MySQL (проектирование БД, оптимизация сложных запросов); NoSQL DB; Version ...
Написать Телеграм Бота: Игры по API, Криптовалютная касса, Админка
Нужно создать телеграм бота практически 1в1 как этот: @slotorobot
1. Нужно весь функционал скопировать практически полностьюна английском и русском
2. Игры добавить для нашего бота берем по API (прикрепил фаил)
3. Все игры HTML5 поэтому поддерживаются технологией телеграма. Картинки(логотипы)
обычные, которые передаются по API.После изучения API,выдам дополнительные параметры.
3. Создать 2 режима игры: Демо и Криптовалюта
4. Сделать кпритовалютную кассу для ввода и вывода: Bitcoin, Etherium
КошелекБота - КошелекИгрока
5. В Демо режиме выдается 500кредитов в сутки, и каждые сутки обновляется.
6. Админ панель для управления и просмотра статистики
Если Вы в силах и есть желание реализовать проект, то жду от Вас предложение по цене и срокам
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