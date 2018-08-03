Проктическую копию Рубли Х
Генетическая нейронная сеть для игр
Тема проекта - «генетическая нейронная сеть для игр».
https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44
У алгоритма есть задача узнать, как пройти любой уровень «бега» (Run
'n gun, например Forest Follies) в игре Cuphead (предпочтительнее), первом уровне Sonic the Hedgehog или в случае проблем другой согласованной игры платформера.
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