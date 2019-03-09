Доработка сцены на Unity3D

Обязанности: - Программирование содержания игры - язык UnityC# - Имплементация дизайна и механики игры - Решение технических проблем Требования: - Опыт работы с Unity C# 2 года - Опыт работы с С# 2 года - Опыт работы с WEB технологиями - Минимум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cделать отдельную сцену с двумя кнопками: 1) переход на сцену с боем 2) пустой инвентарь.
При победе падает какой-нибудь дроп 1 из 3 через рандом.
После боя кнопка ОК - возврат на сцену , нажимаем на инвентарь, дроп сохранился в инвентаре.
+ доработать атаку противников, чтобы атаковали тоже рандомно каждый ход. + отображение урона на персонажами
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