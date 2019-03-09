Доработка сцены на Unity3D

Cделать отдельную сцену с двумя кнопками: 1) переход на сцену с боем 2) пустой инвентарь.

При победе падает какой-нибудь дроп 1 из 3 через рандом.

После боя кнопка ОК - возврат на сцену , нажимаем на инвентарь, дроп сохранился в инвентаре.

+ доработать атаку противников, чтобы атаковали тоже рандомно каждый ход. + отображение урона на персонажами