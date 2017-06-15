Экономический игровой симулятор

Разработка игрЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Разработать алгоритм экономической игры, на примере: www.aircraft-money.ru

7 лет назад
kartovdmitry
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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