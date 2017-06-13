Интерактивная генеративная графика на Processing или VVVV

Быстро растущая молодая компания разработчик игр для мобильных устройств ищет опытного разработчика Unity/C#. Требования к кандидату: - Опыт разработки и запуска игр на App Store / Google Play. - Отличные знания алгоритмов (pathfinding) и структур данных, OOP. - Опыт ...
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Для серии проектов нужно написать несколько скриптов по визуализации генеративной графики по определённым сценариям на Processing или VVVV. Отдельно обсуждается интеграция скриптов в Unity3d. Все подробности в личной переписке.
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