Нужно запрограммировать flash игру с готовым дизайном. Это аналог angry birds, только с одним уровнем и больше на скорость, чем на физику. Есть архив (прикрепляем) В нем ...
Игра Bubbles для соц. сети ВК
Требуется приложения под ВК типа http://apps.facebook.com/playbubbleblitz (по сути клон со своим дизайном).
Готов дизайн и начальное ТЗ.
Сроки: полтора месяца. Требуется опыт при работе с соц. сетями и с казуальными играми.
Писать либо сюда, либо в скайп Alesha2001 (который из Москвы).
Заявки фрилансеров
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