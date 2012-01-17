Игра Bubbles для соц. сети ВК

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки233 просмотра

Требуется приложения под ВК типа http://apps.facebook.com/playbubbleblitz (по сути клон со своим дизайном).

Готов дизайн и начальное ТЗ.

Сроки: полтора месяца. Требуется опыт при работе с соц. сетями и с казуальными играми.

Писать либо сюда, либо в скайп Alesha2001 (который из Москвы).

12 лет назад
DK9
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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