Доработать плагин Random Cases для сервера Rust. Требуется доработать плагин до состояния идентичного плагину на сервере Magic Rust. Соответственно настройки плагина должны быть идентичные. На изображениях 1 как есть, 2 как должно быть.
Игра шашки на C#
Написать игру "Шашки" для двух человек на Visual Studio на C# (WindowsForms или Wpf), желательно с пояснениями. Пишите сроки и цену.
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