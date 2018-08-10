Написать игру "Шашки" для двух человек на Visual Studio на C# (WindowsForms или Wpf), желательно с пояснениями. Пишите сроки и цену.
Монополия
игра пологает в том что надо розработать власную стратегию для того чтоб победить
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