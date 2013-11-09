Найти или сдел. прогр код на С++ или С# про робота

Надо найти пример (рабочий прогр. код чтобы его можно было запустить) про движение робота, вообщем нужен рабочий программный код на С++ или C#, где робот совершает различные движения, такие как прыжки через препятствие подталкивание объекта, движение и т.п. вообщем совершение каких то действий. Такой вот код нужен. Создавать программу не нужно, просто найти пример (код), либо можно создать что то подобное. Цену сами называйте. Бюджет сразу говорю небольшой. Сделать надо до пятницы.