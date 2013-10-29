Здравствуйте, нужно написать проект под андроид, игра в жанре платформер, краткое описание работы: -Реализация простого ИИ противников. -Управление -Меню и навигация -Оптимизация под различные устройства -Консультации по тех.части ...
Проект браузерной он лайн игры
Проект браузерной он лайн игры, по конкретному примеру. Работы очень много ! Обсуждение стоимости после осмотра примера и изучения его функциональности.
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