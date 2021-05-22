Написать Скрипт Роблокс

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка751 просмотр

Я ищу себе скриптера который знает вселенную Джо Джо и который сможет писать скрипты. Способности, Подключение Эффектов и т.д.

4 года назад
guest_16217119550048
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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4 года назад