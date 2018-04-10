Задание и дизайн в прикрепленных файлах. Оплата по завершению. Срок 2 недели.
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Необходимо доделать игру Solitaire на Unity:
- убрать неактуальные части кода
- изменить рекламу (подключить AdMob)
- добавить аналитику
- скорректировать физику и поменять местами экраны
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