Переделать игру из картинок во flash

На сайте имеется динамическая игра в картинках. Обработка процесса игры происходит на удаленном сервере.

Нужно передалать игру во flash. Скрипт flash-а должен будет соединяться с удаленным сервером, посылать туда текущие данные игры, забирать оттуда обработанные данные и отображать их. Протокол обмена данными предоставляется.

Нужно сделать красиво, так, как это может себе позволить flash :)

По итогам работы возможна переделка и других игр на сайте.