Переделать игру из картинок во flash

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен9 заявок208 просмотров

На сайте имеется динамическая игра в картинках. Обработка процесса игры происходит на удаленном сервере.

Нужно передалать игру во flash. Скрипт flash-а должен будет соединяться с удаленным сервером, посылать туда текущие данные игры, забирать оттуда обработанные данные и отображать их. Протокол обмена данными предоставляется.

Нужно сделать красиво, так, как это может себе позволить flash :)

По итогам работы возможна переделка и других игр на сайте.

17 лет назад
uniq-ip
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Tagerrr
Тарас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$100
Делает все хорошо, быстро и качественно. С пониманием относится к недочетам тех. задания работодателя, и совместно с ним решает все подобные вопросы.
Задание интересное, с подробным описанием, хорошая оплата. Все вопросы, возникающие в процессе выполнения, своевременно обсуждаются. Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tagerrr
Тарас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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