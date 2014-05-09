Программирование OpenGL на C++

Ищем команду для создания детских флеш игр (дизайн + програмирование). Примеры работ: http://dressupmix.com/Free-Dressup-Games/Free-Girls/ Тематика: Dressup/Makeover, Doctor games, Baby Care. Цена игры варьируется от сложности: 300$ - 700$ . В месяц требуется до 5 игр. Если вас заинтересовало мое предложение, ...
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OpenGL на C++ с использованием библиотек glut и glaux. Необходимо чтобы проект запускался на visual studio 2010.
Реализовать:
- Общее: комната (стены, пол, потолок, дверь), посередине комнаты бильярдный стол, на столе бильярдные шары (достаточно 3 шт).
1. Буфер трафарета (предполагается что как трафарет будут реализованы лузы на столе, но исполнитель может предложить и свой вариант)
2. Буфер накопления
3. Использование проекционных матриц
4. Включение не менее 2-х источников света (2 лампы на потолке)
5. Модель освещения
6. Текстуры (текстуры на шарах)
7. Поверхности Безье или сплайновые поверхности
8.Трехмерный обзор
9. Режим прозрачности (на фантазию исполнителя, возможно в комнате поставить какое нибудь стекло)
10. Режим выбора (любой шар на столе можно выбрать мышкой)
11. Режим обратной связи (выбранный шар можно перемещать по столу)
12. Построение теней (стол и шары должны отбрасывать тени)
13. Реализация зеркала (на стену повесить зеркало)
Программа должны быть сопровождена подробными комментариями.
Срок выполнения 3 дня, проект должен быть готов 21.05.2014 без опозданий.
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