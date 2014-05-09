Программирование OpenGL на C++

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OpenGL на C++ с использованием библиотек glut и glaux. Необходимо чтобы проект запускался на visual studio 2010.

Реализовать:

- Общее: комната (стены, пол, потолок, дверь), посередине комнаты бильярдный стол, на столе бильярдные шары (достаточно 3 шт).

1. Буфер трафарета (предполагается что как трафарет будут реализованы лузы на столе, но исполнитель может предложить и свой вариант)

2. Буфер накопления

3. Использование проекционных матриц

4. Включение не менее 2-х источников света (2 лампы на потолке)

5. Модель освещения

6. Текстуры (текстуры на шарах)

7. Поверхности Безье или сплайновые поверхности

8.Трехмерный обзор

9. Режим прозрачности (на фантазию исполнителя, возможно в комнате поставить какое нибудь стекло)

10. Режим выбора (любой шар на столе можно выбрать мышкой)

11. Режим обратной связи (выбранный шар можно перемещать по столу)

12. Построение теней (стол и шары должны отбрасывать тени)

13. Реализация зеркала (на стену повесить зеркало)

Программа должны быть сопровождена подробными комментариями.

Срок выполнения 3 дня, проект должен быть готов 21.05.2014 без опозданий.

10 лет назад
neshutnick
Николай 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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