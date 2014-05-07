Физика для подводной игры (ios)

Нужно разработать физику для игры вот-в такой ретро стилистике:

https://www.youtube.com/watch?v=E0YWTdHUpn0

Также возможно дальнейшее сотрудничество по этому проекту.

Финальное утверждение ТЗ и суммы - после того, как сойдемся на предварительной стоимости. Готовы ответить на вопросы, обращайтесь.

Это первый game-проект, который хотим реализовать с Вашей помощью. Смотрите также наши другие проекты - возможно, они покажутся Вам более интересными. Тем более, мы еще не определились, какой именно будем запускать в первую очередь...)

Кстати, если интересуетесь работой на фулл-тайм во Львове, в т.ч. и по этому проекту - обращайтесь.