Экшн-головоломка для іоs.

Разработка игрЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Требуется разработать игру для iphone по полной аналогии с уже сеществующей, но подзабытой игрой. Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=x8xJMDzj42g

С дополнительных моментов по игре - должны присутствовать in-app purchases, iad, интеграция с gamecenter, и шеринг результатов проекта в соцсети.

Финальное утверждение ТЗ и суммы - после того, как сойдемся на предварительной стоимости. Готовы ответить на вопросы по проекту, обращайтесь.

Это первый game-проект, который хотим реализовать с Вашей помощью. Смотрите также наши другие проекты - возможно, они покажутся Вам более интересными. Тем более, мы еще не определились, какой именно будем запускать в первую очередь...)

Кстати, если интересуетесь работой на фулл-тайм во Львове, в т.ч. и по этому проекту - обращайтесь.

10 лет назад
frank_kauperwood
Игорь Палка 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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