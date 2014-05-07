Игра-головоломка для іоs

Для выполнения определенного списка задач, ищем программиста Unity 3D. Игра почти готова, нужно сделать магазин, сделать изменения в интерфейсе, внести изменения в движение объектов. Обязателен опыт работы с ранерами. Подробное тз высылается при согласовании условий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать игру для iphone по полной аналогии с уже сеществующей игрой. Ссылка на видеообзор - https://www.youtube.com/watch?v=y2RSbse8qLY.
С дополнительных моментов по игре - должны присутствовать in-app purchases, iad, интеграция с gamecenter, и шеринг результатов проекта в соцсети.
Финальное утверждение ТЗ и суммы - после того, как сойдемся на предварительной стоимости. Готовы ответить на вопросы по проекту, обращайтесь.
Это первый game-проект, который хотим реализовать с Вашей помощью. Смотрите также наши другие проекты - возможно, они покажутся Вам более интересными. Тем более, мы еще не определились, какой именно будем запускать в первую очередь...)
Кстати, если интересуетесь работой на фулл-тайм во Львове, в т.ч. и по этому проекту - обращайтесь.
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