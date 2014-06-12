Создать 3 простых HTML игр - тесты iq

Разработка игрЗавершен5 заявок277 просмотров
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Необходимо создать 3 простых html-игр - тесты на IQ.

Тесты по 10, 40, 80 вопросов.

Из чего состоит игра:

* Заглавная страница с кнопкой начать тест

* Страницы с вопросами и вариантами ответов

* Итог - вывод как пройден тест

Технические хар-ки: весь код должен быть вынесен в css/js файлы.

Если у вас есть похожие работы - приведите их.

Указывайте цену за 1 игру.

Дизайна или макета нет.

HTML
10 лет назад
L1f
36 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Приложение сделано быстро и на качественном уровне. Рекомендую.
Леонид четко ставит задачи, работать с ним легко. Рекомендую.
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