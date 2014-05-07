3d лабиринт для ios

Лабиринт в 3-d исполненнии, примерно в таком виде: http://footage.shutterstock.com/clip-5441600-stock-footage-creative-abstract-success-marketing-strategy-and-motivation-business-concept-whine-endless.html?src=rel/3621905:0/gg

Персонаж игры - шарик, управляемый акселерометром/гироскопом. По пути собирает пузырьки с краской, может окрашивать стены, пока действует подобраный пузырек.

С дополнительных моментов по игре - должны присутствовать таймер прохождения уровня, in-app purchases, iad, интеграция с gamecenter, и шеринг результатов проекта в соцсети.

Просьба делать естимейт с рассчета на 30 не слишком больших уровней.

Финальное утверждение ТЗ и суммы - после того, как сойдемся на предварительной стоимости. Готовы ответить на вопросы по проекту, обращайтесь.

Это первый game-проект, который хотим реализовать с Вашей помощью. Смотрите также наши другие проекты - возможно, они покажутся Вам более интересными. Тем более, мы еще не определились, какой именно будем запускать в первую очередь...)

Кстати, если интересуетесь работой на фулл-тайм во Львове, в т.ч. и по этому проекту - обращайтесь.