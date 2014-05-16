Требуется команда для создания Flash игр

Бюджет по договоренности Здравствуйте. Нужен человек, который очень хорошо владеет Construct 2 для плодотворного сотрудничества. Ведется разработка Point-n-Click игры на IOS и для того чтобы успеть по срокам, нужен ещё 1 человек. Конкретно задача стоит в том, ...