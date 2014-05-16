Требуется команда для создания Flash игр

Требуется разработать игру для iphone по полной аналогии с уже сеществующей, но подзабытой игрой. Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=x8xJMDzj42g С дополнительных моментов по игре - должны присутствовать in-app purchases, iad, интеграция с gamecenter, и шеринг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем команду для создания детских флеш игр (дизайн + програмирование).
Примеры работ: http://dressupmix.com/Free-Dressup-Games/Free-Girls/
Тематика: Dressup/Makeover, Doctor games, Baby Care.
Цена игры варьируется от сложности: 300$ - 700$ . В месяц требуется до 5 игр.
Если вас заинтересовало мое предложение, пожалуйста, высылайте ответы с примерами готовых работ по вышеобозначенным тематикам.
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