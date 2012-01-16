Программист для разработки игр

Ищем Java программиста с опытом работы в lineage 2 Java-серверах для по проектной работы либо без опыта, но с желанием разобраться. Всю необходимую информацию по сборкам серверов и само ТЗ предоставим. Бюджет обсуждаемый. Для связи ася) ...