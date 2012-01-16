Программист для разработки игр

Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал. Работодатель – Крупная Международная Компания Вакансия: SENIOR RENDER PROGRAMMER U475-RD КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка графических эффектов для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков • Программирования для 2D/3D визуализации • ...
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Требуется программист С++ для разработки игр.
Есть готовый игровой движок, который постоянно модернизируется.
Требования:
- Хорошие знания и навыки владения С++;
- Опыт работы с играми.
Условия:
В первую очередь интересует работа в офисе (г. Воронеж, офис в центре города), также рассматриваются варианты удаленного сотрудничества.
З/п 20 - 45 т.р. - по результатам собеседования.
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