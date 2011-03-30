С/С++ Developer with Gaming experience

Разработка игрЗакрытнет заявок143 просмотра
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Oткрыта позиция Senior C++ developer для разработки под iPad и iPhone.

Требования к позиции:

1) Custom graphics - OpenGL / DirectX

2) Audio - OpenAL / DirectX

3) Physics (rigid body dynamics, collision detection) - Box2D / Chipmunk / Havok / PhysX

4) Gaming concepts:

- Game loop (update sub-systems and render)

- Sprite-based animations

- Simple AI (shortest-path, object avoidance)

- Particle systems

- Resource management (images, audio, data)

13 лет назад
chalenok
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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