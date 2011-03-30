С/С++ Developer with Gaming experience

Здравствуйте. Требуется Flash программист, знакомый со всеми основными языками FLASH программирования и способный к созданию как несложных, так и достаточно непростых приложений для соц.сети Facebook. Возможно - долгосрочное сотрудничество(1-2 года). Цену своей работы представляйте сами. Требования: 1)Достаточное владение ...
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Oткрыта позиция Senior C++ developer для разработки под iPad и iPhone.
Требования к позиции:
1) Custom graphics - OpenGL / DirectX
2) Audio - OpenAL / DirectX
3) Physics (rigid body dynamics, collision detection) - Box2D / Chipmunk / Havok / PhysX
4) Gaming concepts:
- Game loop (update sub-systems and render)
- Sprite-based animations
- Simple AI (shortest-path, object avoidance)
- Particle systems
- Resource management (images, audio, data)
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