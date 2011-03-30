Java/Flash разработчик

Компания:

издатель и локализатор онлайн-игр на территории России и СНГ, лидер на рынке онлайн -развлечений.

Обязанности:

Разработка серверной части игры на Java и клиентской на Flash.

Участие в проектах локализации онлайн-игр.

Разработка игр для социальных сетей.

Требования:

Пол: мужской.

Возраст: до 30 лет.

Опыт работы с Java и Flash от 2х лет.

Знание ActionScript.

Условия:

Компенсация – 80 000 – 100 000 руб. (готовы обсуждать большую сумму при наличии значительного опыта).

кандидаты, имеющие опыт от года и имеющие перспективы, рассматриваются на оклад от 50 000 руб

Возможность профессионального и карьерного роста: ведущий разработчик, team lead, руководить всей разработкой программной части

Работа в динамичной успешной компании.

Молодой, амбициозный, креативный коллектив.

Возможность использования самых современных технологий и стандартов.

Бесплатное обучение английскому языку, тренинги.

ДМС.

Рассматриваем кандидатов из других городов

(495) 651-62-39

[email protected]

Контактное лицо - Ксения