Разработка браузерной игры по 3D Бильярду на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки156 просмотров

Необходимо разработать браузерную игру по 3D Бильярду на HTML5 с админ.панелью.  

Дизайн и вёрстка игры полностью готовы.  

Подробнее техническое задание готово. 

Пожалуйста, оставляйте свой скайп. 

По срокам – желательно 3 недели.

Техническое задание могу скинуть в скайпе, дальнейшие обсуждение всех деталей также в нем.

HTML
8 лет назад
yanok99
Яна 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать клиентскую и серверную часть игрового движка в Unity3D

    Задача Нужен Unity-программист, который:  1. Любит gamedev и желает поработать с интересным, перспективным проектом; 2. Свободно владеет C# и PHP; 3. Работает на Unity3D не ниже 5-той версии. 4. Владеет ...

    PHPUnity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание игры "Нарды"

    Здравствуйте.  Коротко. Есть клиент, который желает создать игру для платформ Android и IOS есть хороший бюджет на игру По большому счету это переработка игры "Мастера нард" У нас есть базовое техническое задание ...

    AndroidiOS
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать софт для управления аккаунтами в Telegram

    Нужно создать софт для управления аккаунтами в Telegram, работающий на удаленном хостинге.   При отклике на это задание, пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную цену (не за время, а за выполнение всего проекта), за которую вы ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен геймдизайнер для мобильной игры

    Добрый день! Есть идея приложения, которую нужно превратить в увлекательную игру на смартфоны и таблеты. Суть идеи - человек вводит настоящие деньги в игру, играет и зарабатывает дополнительные деньги. Заработанную сумму он вывести ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка игры-квеста для обучения

    $50000

    Австралийской организации из сферы здравоохранения требуется создать обучающую игру, доступную через веб-браузеры, приложение для iOS и Android и LMS Moodle. Задача: создать интерактивную игру (квест) на основе предоставленных материалов для образовательного ...

    AndroidiOS
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Магазин кейсов CS:GO , Steam.

    Нужно доработать мой проект , кодер слился и оставил кучу ошибок , нужно доработать . Я практически ничего не понимаю , при авторизации пишет  ClientException in RequestException.php line 111:Client error: `GET http://api.steampowered.com/ISteamUser/GetPlayerSummaries/v0002/?key=78B57957698E0BBEEFC993B3E63E83D2&amp;steamids=76561198016506228` resulted in a ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Игра КРИЧАЛКА на флеше или C#

    Описание: участвует 2 героя. с помощью потока звука в микрофон на экране 2 героя передвигаются к финишу, чем громче кричит участник,тем быстрей он доходит до финиша.   При загрузки программы появляется окно  Игрок 1 ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад