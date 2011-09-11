Нужно взять существующею игру и убрать лишнее чтоб при запуске игры сразу можно было играть без лишних вопросов о настройках только "старт" и после окончание допустим драки или полета игра сразу становилась в исходную позицию. ...
Разработка приложения для ВКонтакте
Необходимо разработать несложное приложение для контакта.
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