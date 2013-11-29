Логическое приложение, в котором необходимо будет решать графические логические задачи. Платформа - iOS (AppStore).

В приложении будет 9 уровней, в каждом из которых будет набор из 12 картинок-ребусов, на которые нужно будет написать правильный ответ в виде текста на всплываемой клавиатуре. Будут три типа подсказок (узнать количество букв в ответе, указать некоторые буквы из ответа и показать ответ полностью), которые можно будет покупать за внутренние балы. Внутренние балы можно будет зарабатывать за правильные ответы или можно будет докупать с помощью внутренних продаж.

В приложении будут внутренние покупки (дополнительные балы и разлочка уровней (чтобы не проходить все но увидеть какие уровни дальше)).

В настройках нужно учесть возможность:

- Прочитать короткое руководство как играть если не понятно сразу

- Посмотреть статистику игры

- Сбросить все разгаданные ребусы

- Посмотреть информацию о разработчике

- Опубликовать в Game Center свои результаты

- Отключить звук

Подробное ТЗ будет предоставлено после предварительного согласования стоимости. Также будут предоставлены все материалы по дизайну приложения и все элементы озвучки.