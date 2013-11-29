Ребусы

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен1 заявка126 просмотров

Логическое приложение, в котором необходимо будет решать графические логические задачи. Платформа - iOS (AppStore).

В приложении будет 9 уровней, в каждом из которых будет набор из 12 картинок-ребусов, на которые нужно будет написать правильный ответ в виде текста на всплываемой клавиатуре. Будут три типа подсказок (узнать количество букв в ответе, указать некоторые буквы из ответа и показать ответ полностью), которые можно будет покупать за внутренние балы. Внутренние балы можно будет зарабатывать за правильные ответы или можно будет докупать с помощью внутренних продаж.

В приложении будут внутренние покупки (дополнительные балы и разлочка уровней (чтобы не проходить все но увидеть какие уровни дальше)).

В настройках нужно учесть возможность:

- Прочитать короткое руководство как играть если не понятно сразу

- Посмотреть статистику игры

- Сбросить все разгаданные ребусы

- Посмотреть информацию о разработчике

- Опубликовать в Game Center свои результаты

- Отключить звук

Подробное ТЗ будет предоставлено после предварительного согласования стоимости. Также будут предоставлены все материалы по дизайну приложения и все элементы озвучки.

iOS
11 лет назад
khalus
Иван 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$3000
30 дней
Отличная работа! Все было реализовано качественно и даже быстрее запланированного срока. Помогал во всех вопросах, которые возникали в ходе реализации проекта. Сотрудничество продолжаем.
Деловой подход. Никаких нареканий. Только положительные эмоции от сотрудничества. Намерение - продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vialyx
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
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