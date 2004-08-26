Набираеться коллектив разработчиков для создания ролевой онлайн игры в стиле фентези! В данный момент требуеться разработка дизайна!

Игра находиться по адресу: http://gladiators.badya.net/

Если Вы рисуете реалистичные картинки , которые невозможно отличить от фотографий, то Вы тот кто нам нужен!

Все разработчики нашей игры будут иметь привилегии и будут получать доход непосредственно от игры!

Если Вы считаете, что Вы тот кто нам нужен, единственным способом попасть в наш коллектив разработчиков, это создать дизайнерскую идею(дизайн) к нашей игре и дать нам ссылку на сайт, где она расположена!