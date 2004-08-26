Требуется разработать интернет-игру в жанре Mafia Online, аналогичную GanjaWars. Необходимо создать уникальный игровой контент и продумать игровые механики для обеспечения интересного игрового процесса.
Создания онлайн игры
Есть готовый движок онлайн игры типа www.combats.ru надо исправить пару ошибок + написать частично дизайн, вроде не чего сожного нет.
Выбранный исполнитель
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