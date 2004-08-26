Ищется партнер для создания качественного интернет-бизнеса в сфере онлайн-игр с начальным бюджетом 5000$. Рассматриваются готовые проекты, нуждающиеся в финансировании. Ожидаются предложения по сотрудничеству и идеям для глобальных порталов с рекламной площадкой.