Работа для специалиста по программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок206 просмотров

Международная компания Captain Sim с отделениями в Канаде,

Москве и Киеве занимается разработкой, издательством и

поддержкой компьютерных игр (Flight Simulators) с 1999 года.

Мы приглашаем на постоянную хорошо оплачиваемую работу

в нашем новом Киевском офисе талантливого и опытного

специалиста на должность СТАРШИЙ ПРОГРАММИСТ

Требования:

* Отличное знание С++, XML

* Знания технического английского языка

Желательно:

* Авиационное образование

* Навыки web программирования

* Опыт участия в проектах по производству компьютерных игр

* Знакомство с MSFS

З/п договорная.

21 год назад
denver
Sim Captain 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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