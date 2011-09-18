Танки

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки352 просмотра

Оцените стоимость и сроки разработки данной игры. Дизайн есть, нужна программная часть

ТЗ на Танки

Игра идёт через сеть, подключена к вконтакте. 2 режима игры - против человека и против компа(тренировочный режим).

При входе в игру спрашивается доступ к личным данным, игра добавляется в список приложений. Берётся имя игрока и его фото для использования.

Игра против человека:

Каждый начинает раунд с одним танком. У одного человека синий танк, у другого - жёлтый. В каждом раунде - 3 игры. Для каждой игры в раунде подгружается разное поле.

Игра ведётся до 3-х попаданий в танк противника. После этого начинается следующая игра раунда, либо раунд заканчивается победой одного из игроков.

Если игрок попал в танк противника 3 раза(перекрасил его), то он завладевает им и следующую игру раунда начинает с бОльшим количеством танков. Можно считать, что каждый танк у игрока - 1 жизнь. Если один из танков перекрашен противником, то в игру вступает следующий танк. Количество танков = 1 + количество выйгранных игр в этом раунде.

Игра в раунде идёт до 3-х танков. Выйгравшему в раунде игроку начисляется 1 балл. После того, как игрок набрал определённое количество баллов, он получает следующее звание и играет только с теми, у кого такое же звание.

Каждый игрок начинает с новобранца. Звания игроков и баллы при которых даётся следующее звание:

1 - солдат (3)

2 - сержант (7)

3 - лейтенант (12)

4 - капитан (21)

5 - майор (33)

6 - полковник (49)

7 - генерал (101)

Игрок ниже званием может вызвать игрока со званием выше на дуэль. При этом у игрока с высшим званием увеличивается скорость движения, скорость стрельбы.

14 лет назад
shumod
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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