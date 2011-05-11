Требуется программист на разработку игр

Здравствуйте. Мы ищем гейм-дизайнера для браузерной стратегии на русском языке. Вы должны быть практиком, а не теоретиком. Вы должны иметь опыт работы с успешными онлайн-играми. Наша игра уже готова, но необходимо наладить следующие вещи: - ...