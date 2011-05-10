Разработчик Unity под мобильные платформы

Требуется программист С++ для разработки игр. Есть готовый игровой движок, который постоянно модернизируется. Требования: - Хорошие знания и навыки владения С++; - Опыт работы с играми. Условия: В первую очередь интересует работа в офисе (г. Воронеж, офис в центре города), ...
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Требуются штатные и по-проектные разработчики на движке Unity.
Работа удаленная.
Обязанности:
Разработка и поддержка мобильных приложение на unity;
Тестирование приложений;
Работа с проектной документацией.
Требования:
Знание фреймворка и языка среды Unity ;
Умение работать в команде;
Знание ООП.
Условия работы:
Заработная плата по результатам собеседования;
Коллектив молодых профессионалов.
Резюме отправляйте на [email protected]
Или коротко оставляйте свой отклик здесь.
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