Нужны разработчики под Xbox 360

Требуется программист С++ для разработки игр. Есть готовый игровой движок, который постоянно модернизируется. Требования: - Хорошие знания и навыки владения С++; - Опыт работы с играми. Условия: В первую очередь интересует работа в офисе (г. Воронеж, офис в центре города), ...