Толковый гейм-дизайнер

Здравствуйте. Мы ищем гейм-дизайнера для браузерной стратегии на русском языке. Вы должны быть практиком, а не теоретиком. Вы должны иметь опыт работы с успешными онлайн-играми.

Наша игра уже готова, но необходимо наладить следующие вещи:

- боевой баланс;

- создание ролевой системы;

- юзабилити;

- удерживание новых игроков;

Вы должны уметь управлять программистами, знать, сколько времени уходит на ту или иную разработку. Быть ответственным и исполнительным.

Оформление официальное. ЗП конкурентная.