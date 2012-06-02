Требуется разработка сетевой игры на пк. Использование движка unity3d или подобного. Жанр симулятор спорта. - Ринг - Удары - Прокачка Подробнее при собеседовании
Выход из online-игры без обсчитывания результата
Короче суть такая.
Есть футбольный симулятор, называется FIFA 12
Если во время игры с соперником прервать игру (дисконнект, закрыть игру и т.п.), то тебе засчитывается техническое поражение.
Однако есть умельцы, которые выходят из игры "сухими из воды", т.е. поражение не засчитывается.
Мне нужен этот способ. Заплачу 300 баксов. Мало? Обсуждаемо.
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