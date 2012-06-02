Выход из online-игры без обсчитывания результата

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка117 просмотров

Короче суть такая.

Есть футбольный симулятор, называется FIFA 12

Если во время игры с соперником прервать игру (дисконнект, закрыть игру и т.п.), то тебе засчитывается техническое поражение.

Однако есть умельцы, которые выходят из игры "сухими из воды", т.е. поражение не засчитывается.

Мне нужен этот способ. Заплачу 300 баксов. Мало? Обсуждаемо.

13 лет назад
dmitrydmitry
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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