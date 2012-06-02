Выход из online-игры без обсчитывания результата

Короче суть такая.

Есть футбольный симулятор, называется FIFA 12

Если во время игры с соперником прервать игру (дисконнект, закрыть игру и т.п.), то тебе засчитывается техническое поражение.

Однако есть умельцы, которые выходят из игры "сухими из воды", т.е. поражение не засчитывается.

Мне нужен этот способ. Заплачу 300 баксов. Мало? Обсуждаемо.