Написание художественной книги

$1000
Редактирование и КорректураЗакрыт57 заявок820 просмотров
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Попробую объяснить задачу наиболее понятно... Есть текст книги, но на книгу это очень мало похоже:), это скорее план или скелет книги в которой отсутствуют диалоги и всяческие художественные описания природы, мест действия, не прописаны портреты действующих лиц и т.п. , т.е. есть очень подробное содержание листов на 100 скажем..., а это нужно превратить в книгу страниц на 300-400.

И еще не маловажный вопрос...как защитить при этом авторские права? Буду благодарен за совет.

Уважаемые фрилансеры! Принимать решение я буду не сразу, да и материал еще не готов до конца, сейчас задача - определить уровень цен на работу и вообще возможность такой работы. Я свяжусь сам с теми кто будет устраивать.

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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