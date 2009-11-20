Перенос текстовой информации в ворд

Нужно и перенести цифры и прочие данные, создав таблицу в ворде. В итоге нужен файл в формате .doc.

Предлагайте, пожалуйста цены и срок выполнения. Всего таких 8-9 страниц.

О том какая информация - в приложении.

ПОЖАЛУЙСТА пишите - сколько вам потребуется времени.