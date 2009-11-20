Перенос текстовой информации в ворд

Редактирование и КорректураЗавершен22 заявки768 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно и перенести цифры и прочие данные, создав таблицу в ворде. В итоге нужен файл в формате .doc.

Предлагайте, пожалуйста цены и срок выполнения. Всего таких 8-9 страниц.

О том какая информация - в приложении.

ПОЖАЛУЙСТА пишите - сколько вам потребуется времени.

14 лет назад
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
arsee
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
tatisiana
Татьяна 
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Татьяна великолепно справилась с заданием. Аккуратно и вовремя.
Заказчик четко формулирует задание, вовремя оплачивает. Приятно работать!